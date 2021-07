Buscan a una joven trans sanjuanina, desaparecida desde diciembre de 2020

Noah Sofía González es una joven trans de 31 años, quien se encuentra desaparecida desde diciembre del 2020 y su familia la busca intensamente. "Como madre estoy muy preocupada, quiero saber si está bien y dónde está", expresó la mamá, María Cristina Rojas, a Canal 13. La sanjuanina publicó un misterioso mensajes en redes hace siete meses y desde entonces no se supo más de su paradero.

La madre explicó que la última vez que estuvo con Noah Sofía fue en octubre del año pasado. Luego, la joven se fue a vivir con su hermana al departamento de Rawson. "Después se fue para Neuquén y no supimos más; dejó un mensaje el 24 de diciembre pidiendo perdón a sus seres queridos", detalló la madre. Tras confirmar con amigos que nadie sabía del paradero de su hija, es que Rojas decidió radicar la denuncia este sábado.

El caso para dar con el paradero de Noah Sofía se encuentra en manos de la Comisaría 16ta, en el departamento de Calingasta. La madre comentó que la joven "siempre solía irse lejos pero siempre me llamaba para decirme que estaba bien". "Solo quiero que la Policía ponga la fotito de ella para ver si alguien la ha visto, y que me digan que esta bien", resaltó Rojas.

"Necesito que ella se comunique conmigo y me diga que está bien. A lo mejor perdió mi número y por eso no me puede llamar. Hay algunas personas que dicen haberla visto pero no puedo quedarme tranquila porque en realidad no los conozco a quienes dicen eso", expresó María. Al ser tan reciente la denuncia, todavía no se ha emitido el comunicado del San Juan Te Busca, pero se espera que en las próximas horas sea lanzado para que toda la provincia ayude.