Sanjuanino hacía un asado en un hostel de Mendoza y le robaron el auto

Una verdadera pesadilla vivió un sanjuanino junto a su familia. Pasando unos días de distensión en Mendoza le robaron el auto cuando hacía un asado en el hostel donde se hospedaban. Se trata de Gustavo Recabarren, un trabajador de Radio Universidad que se tomó unos días en su trabajo, y se fue a la vecina provincia donde fue víctima de la inseguridad.

Según fuentes policiales, la familia sanjuanina estaba hospedada en un hostel en plena capital mendocina. En la noche del viernes 23, minutos antes de las 00 Gustavo hacía un asado cuando escuchó el arranque de su Fiat Uno blanco. Salió rápidamente a ver que estaba pasando y se encontró con el peor de los escenarios. El vehículo no estaba.

Fue entonces que la víctima de inseguridad llamó a la Policía, pero los efectivos no quisieron tomarle a denuncia hasta el sábado a primera hora. El argumento de los uniformados fue que las fiscalías están de paro, por tal motivo, la denuncia no se realizó. Gustavo no supo si la Policía buscaba o no su automóvil.

Para colmo de males, minutos antes de pegar la vuelta en colectivo, con la amargura a cuestas por todo lo ocurrido, en la puerta del hostel vio pasar su auto. A pesar de que corrió desesperado tras el vehículo, no logró alcanzarlo. El sanjuanino contó que no pudo ver quien conducía.

Antes de irse de Mendoza para San Juan, llamó a la Policía nuevamente para contar lo que paso, y desde la comisaria de la vecina provincia le respondieron que estaban trabajando para rescatar su auto y hallar a los delincuentes, pero hasta el momento 'no tenían novedades'.