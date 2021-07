Dos restaurantes no respetaron los protocolos y fueron clausurados

La División Leyes Especiales de la Policía de San Juan realizó controles en diferentes locales en la noche del sábado y clausuró dos restaurantes además de un kiosco por diferentes incumplimientos.

Uno de los locales fue San Telmo Restaurante, ubicado en calle Mendoza 1159, Dpto. Dpto. Rawson, representado por el Sr. Carrizo de 43 años de edad. En el lugar los efectivos solicitaron las habilitaciones para ejercer la actividad comercial, exhibiendo certificado de habitabilidad de fecha 29/04/2021 por el termino de 03 (tres) años y certificado de expendio de Bebidas Alcohólicas de fecha 13/04/2021 (vencido), careciendo de las restantes habilitaciones, como así también se constató el incumplimiento al Protocolo Covid-19, por falta de paño sanitizante al ingreso del local, falta de alcohol en gel y la planilla de registro de limpieza en los sanitarios desactualizada. Así también entre mesa y mesa no había distanciamiento, según los policías Por tal motivo es que se lleva a cabo la Clausura Preventiva del Local, por infringir los articulos 98° ,99°, 143° y 162° inc C y L de la Ley 941-R y Art 09° de la Ley 639-A. Es por lo que se procedió a colocar 01 (una) faja de Clausura sin obstrucción en la puerta del ingreso al local con intervención del Tercer Juzgado de Faltas.

Otro de los casos fue el local Tacos Mora, ubicado en Av. Libertador Gral. San Martín 2333 , Capital, representado por el Sr. Olivares de 63 años de edad. En el lugar se solicitaron las habilitaciones para ejercer la actividad comercial, exhibiendo la habilitación de Salud Pública de fecha 05/02/2021 por el termino de 01 (un) año y las restantes no las poseía en el local. Así también se constató el incumplimiento al Protocolo Covid-19, encontrando 04 (cuatro) mesas con más de 04 (cuatro) personas en las mismas, siendo aproximadamente 10 (diez) personas. Las mesas se encontraban juntas, no cumpliendo con el distanciamiento como Io prevé dicho protocolo y las planillas de los sanitarios estaban desactualizadas. Por tal motivo es que se lleva a cabo la Clausura Preventiva del Local, por infringir los artículos 98°, 99°, 139°, 142°, 162° inc, L de la Ley 941- R y Art. 09° y 10° de la Ley 639-A. Es por ello que se procedió a colocar 01 (una) faja de Clausura sin obstrucción en la puerta del ingreso al local, con intervención del Tercer Juzgado de Faltas.

También los efectivos constataron que un kiosco ubicado en calle Meglioli 775 sur Dpto. Rivadavia, representado por la señora Fernández de 32 años de edad, se encontraba quebrantando Clausura Preventiva impuesta en fecha 29/06/21, con intervención del Primer Juzgado de Faltas. Es por ello que se informa a la propietaria que se encuentra infringiendo el art. 106° de Ley 941-R, quedando la antes mencionada nuevamente notificada que no puede ejercer la actividad comercial hasta tanto regularice su situación en sede judicial.