"No tenía motivos para irse": continúa la búsqueda del adulto mayor desaparecido

El pasado domingo 27 de junio la familia de Juan Antonio Moreno denunció que el hombre de 60 años se encuentra desaparecido de su vivienda en barrio Nueva Palermo, Capital. Según explicó Analía Bustos, cuñada de Juan Antonio, a Canal 13 "todavía no tenemos absolutamente ninguna información ni algún dato certero que nos lleve a poder encontrarlo". El adulto mayor ya lleva por lo menos diez días desaparecido y su familia está desesperada.

La familia no tiene certezas de en qué momento Juan Antonio se ausentó de su hogar que compartía con su madre. "Es una persona mayor por lo que él no avisaba cuando se iba de su casa. Mi suegra es una persona muy anciana por lo que tampoco estaba controlando cuándo salía y llegaba", detalló Analía. Fue el mismo día de la denuncia que los allegados de Moreno se percataron que no sabían de su paradero "quizás desde el viernes o el jueves", puntualizó.

Asimismo Analía manifestó que Juan Antonio "es una persona muy tranquila, muy sociable aunque cerrada. No tenía motivos para irse y es la primera vez que sucede algo así". Por su parte, la Comisaría 4ta que se encuentra a cargo del caso no brindó mayor información de la investigación. "El último avance fue que le dimos a la Policía el contacto de una remisera que él llamaba para trasladado a veces. Iban a indagar cuándo fue la última vez que llamó para pedir un remis", expresó Analía.

Mientras tanto, sus allegados siguen pidiendo la colaboración de toda la población mediante las redes sociales. Para que la gente este atenta por si lo ve en algún lado ellos dieron una detallada descripción de Juan Antonio. Se informó que el desaparecido mide 1,70mts de altura, es de contextura física robusta y tiene el cabello de color blanco.