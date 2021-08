Conmoción por el hallazgo de un hombre muerto que fue buscado por 43 días

Este viernes el hallazgo de un cuerpo sin vida dejo a todo Córdoba conmocionada. El fallecido es un hombre de 77 que fue buscado por 43 días, y apareció a pocos metros de la casa de su ex pareja. La última vez que fue visto con vida fue el 30 de junio, cuando su familia denunció su desaparición. Según lo informado a la Policía, el sujeto dejó su camioneta estacionada frente a la vivienda de su ex esposa, y nadie lo volvió a ver, informó Cadena 3.

Según lo declarado por su ex esposa, el día de la desaparición de Eduardo Saad de 77, no se vieron en ningún momento. La mujer contó que se fue al médico y cuando regresó, vio su vehículo estacionado, pero que su ex no estaba. Al no regresar, ella se preocupó y les avisó a los hijos que tienen en común.

Fue entonces que la familia realizó la denuncia por su desaparición. Inmediatamente empezaron a buscarlo, pero no fue hasta este viernes que fue encontrado por su propio hijo. El cuerpo sin vida de Saad fue hallado tras unas columnas de bolsas de arpillera, donde su padre solía almacenar la chatarra de metal que juntaba para luego revender. ‘En un lugar donde sentía un fuerte olor, fue ahí que lo encontré’, contó el hombre todavía conmocionado al medio cordobés.