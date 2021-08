Delincuencia: saquearon una casa en Pedernal y ahora buscan sus pertenencias

Una mujer sarmientina buscó tranquilidad pero en su lugar encontró delincuencia. Esto paso en el Valle de Pedernal al Oeste de la Villa Cabecera de Sarmiento. En ese lugar Mabel Moreno, fue la víctima de un atroz saqueo de su hogar en la zona paradisiaca.

El hecho fue este miércoles, cuando fue a tener unos días de paz y encontró que la puerta había sido forzada. Al entrar vio que la vivienda había sido desmantelada por completo.

El botín con el que se hizo el ladrón fue abundante. Entre los elementos robados están: una cucheta y dos camas, la heladera, el televisor, un modular, los sillones, el inodoro, el bidet y el lavamanos del baño, una carretilla, el costoso filtro para la pileta, sólo la ropa de invierno y hasta los cables de toda la instalación eléctrica de la casa.

Según dieron a conocer los vecinos, este no era el primero de los ataques delictivos, ya que a otros les pasó, aunque no hay testigos de los hechos.

El ataque no es el primero, pues ya a otro vecino le ocurrió algo parecido no hace mucho. Lo que no le cierra a las víctimas, es esa aparente ausencia de testigos. A pesar de este mal sabor, Mabel Moreno y su familia unieron fuerzas para encontrar los elementos robados y a la vez esclarecer que pasó.