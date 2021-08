Por falta de señalización, se produjo un feroz choque en cadena en Ruta 20

Un fuerte choque en cadena se produjo en horas de la mañana de este lunes 23 de agosto en San Juan. En Santa Lucía, sobre la Ruta 20, dos vehículos que circulaban en el mismo sentido chocaron entre si. Esto se produjo ya que debieron frenar de golpe ante la presencia tanto de un camión como de un colectivo que habían colisionado. Lo llamativo fue la ausencia policial en el lugar.

Todo se produjo sobre la Ruta 20 a la altura de La Legua, en el sentido de este hacia el oeste. En este lugar se produjo un accidente protagonizado por un camión y por un colectivo de la línea 22 de la empresa El Triunfo. Aparentemente nadie habría resultado herido por esta colisión pero lo preocupante es que ninguna autoridad acudió al lugar para controlar el tránsito.

Fue uno de los mismo pasajeros que decidió descender de la unidad para hacerle seña a los conductores para evitar un mal mayor. Sin embargo esto lamentablemente terminó ocurriendo minutos después. Ante la falta de señalización en el lugar, el conductor de un Renault Kwid que pasaba por el lugar tuvo que frenar de golpe.

Atrás de este vehículo venía un Ford Focus que no tuvo el tiempo suficiente para reaccionar y terminó chocando desde atrás al Kwid. Ya frente a la ocurrencia de este segundo siniestro acudió al lugar personal de Vialidad Nacional y sólo dos efectivos de la División Tránsito.

El propio conductor del Focus, José Calderón, confirmó que no había señalización en el lugar y que fue un pasajero el que comenzó a levantar sus brazos. Cabe destacar que si bien no habría sufrido lesiones de gravedad, quien guiaba el Kwid debió ser trasladado a un hospital por un dolor en su espalda.

"Hubo un accidente entre un colectivo y un camión adelante y venían un montón de autos. El que venía delante mío frenó de golpe y me lo llevé por delante. Venía con mi hijo, gracias a Dios estamos bien de salud. El otro auto lo conducía un hombre que esta bien pero le dolía la espalda por eso se lo llevaron al hospital. El accidente del camión y el colectivo no estaba señalizado, uno se lo encontraba de golpe. Estaba un señor haciendo señas pero no sabíamos quien era, no era policía ni nada", expresó Calderón.