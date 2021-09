Preocupante: buscan a una mujer que desapareció tras apretar su botón antipánico

Se viven momentos de tensión y preocupación durante la presente semana en la provincia de Córdoba debido a la desaparición de una mujer. El último registro que se tiene de la cordobesa fue que apretó su botón antipánico para pedir ayuda a las autoridades. Desde ese momento no hay más información sobre ella.

La desaparecida fue identificada como Karina Trinidad Escalda Quercia quien contaba con un botón antipánico. A esta ciudadana se le había entregado al artefacto luego de que radicara múltiples denuncias contra un hombre que la molestaba todo el tiempo. Ella lo activó el pasado 28 de agosto sin dar ninguna señal luego de ello.

El mayor problema para llevar a cabo un operativo de búsqueda es que Escalda no posee un domicilio fijo por lo que no pudo ser localizada rápidamente. El protocolo que tienen las autoridades para este tipo de situaciones no dio resultados en esta ocasión.