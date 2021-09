Brutal: le apuntaron en la cabeza a una niña para robar una carnicería

En horas de la noche del pasado jueves se produjo un hecho ilícito cargado de violencia en la provincia de Córdoba. En el interior de barrio Pueyrredón un grupo de tres asaltantes armados ingresó a un local para concretar un robo. Para amedrentar a la dueña uno de los malvivientes le apuntó con un arma de fuego en la cabeza a su hijita de 4 años.

Mientras la Selección Argentina se enfrentaba al combinado de fútbol boliviano una familia vivió un horroroso momento. Se trata de una mujer llamada Ruth que se encontraba en su carnicería junto a su hija de 4 años de edad y a su empleado. Allí en un instante ingresaron tres cacos esgrimiendo armas de fuego.

Estos sujetos comenzaron a exigirle a la cordobesa que les entregara todo el dinero de la recaudación mientras encañonaron a la pequeña. Ante esta situación la madre de la víctima les dijo que se llevaran todo lo que quisieran pero que no le hicieran daño a nadie.

"Me pedían la plata. Le dije que se llevaran todo y no nos hicieran nada. Mi nena tenia el celular en la mano y se lo arrebataron. Sacaban la plata y el más grande dijo: 'Trae los precintos'. Creyeron que el chico, el empleado, era mi marido. Tenía a mi hija en brazos y me pedían más plata. Cuando el más hombrecito lo tenía al chico le dijo: 'Quedate quieto porque tenés a tu hija acá'. Y la encañonaron en la cabeza", expresó Ruth a Cadena 3.