Golpeó a la expareja y a las horas quedó en libertad

El pasado domingo en la madrugada, un hombre de 33 años agredió a su ex pareja y a la madre de ella. El hombre fue aprehendido pero a las pocas horas fue dejado en libertad por decisión del juez, Ricardo Grossi Grafigna, sin imponerle restricciones de acercarse al domicilio, según expresó la víctima ante Diario 13. La mujer reclama que el violento se haga cargo económicamente de sus hijos, ya que se encuentra lesionada y sin trabajo. 'Cada vez que se va se desvincula de los niño', lamentó la joven.

El hecho sucedió luego de que ambos asistieran en un cumpleaños en lo de un vecino, de regreso a su casa, cerca de las 7 de la mañana. “Estábamos tranquilos hasta las 4 de la mañana, cuando le dije que nos fuéramos porque a la mañana tenía que trabajar”, expuso la víctima que tiene tres hijos de seis, tres y un año con el agresor, con el que convive desde marzo de este año. Según la mujer, el violento comenzó a tratarla de prostituta camino a su domicilio.

El hombre se adelantó al ir al domicilio que comparten, mientras que la mujer pasó por la el hogar de sus padres que viven cerca para cambiarse de ropa y luego fue a su casa. Al advertir que el victimario no se encontraba allí, lo buscó y lo encontró desnudo en el fondo de su vivienda. Al momento en que ella quiso ayudarlo comenzó la agresión física. “Me pegó una patada en el medio del pecho y me tiró al piso, cuando me quise levantar me agarró de los pelos y me arrastro hasta la puerta del fondo de mi casa, me empezó a pegar piñas en la cara, en el pecho y en las piernas”, expresó la mujer que actualmente tiene la pierna lesionada, contenida con una rodillera.

“Mi mamá escuchó los gritos y salió a defenderme. Ahí él le pegó a ella una piña en la cara" , declaro la joven. Por el ataque, la madre de la mujer se disloco el hombro y se lesionó la muñeca. El caso había sido denunciado en Comisaría 2da UFI N°4. El hecho de violencia fue caratulado como Lesiones Leves y Daños en contexto de violencia intrafamiliar.