Robo grosero: entraron a robar, defecaron en el patio y se limpiaron con el perro

Ladrones cordobeses protagonizaron uno de los robos más groseros de los últimos tiempos. Los delincuentes entraron a una casa rompiendo una ventana, defecaron en el patio y se limpiaron con el perro. Cuando los dueños de la vivienda llegaron se encontraron con la desagradable escena, según informó Cadena 3.

Los malvivientes no solo realizaron actos desagradables en el patio y con la mascota, sino que rompieron una ventana para poder irrumpir en el domicilio, y se llevaron electrodomésticos. “Cuando llegamos vimos que el perro estaba todo sucio con materia fecal. Es la peor parte del robo, porque no les alcanzó con llevarse todo, con lo que hicieron además te quitan la dignidad”, contó entristecida Giselle, una de las víctimas de inseguridad, a Telefé Córdoba.

Los propietarios de la casa violentada contaron que entre lo que se robaron hay un televisor 50′', celulares y una computadora por lo que se sospecha que escaparon en un vehículo. En el lugar no hay cámaras de seguridad que pudieran registrar el hecho y la fuga. Con respecto a lo que le hicieron al perro la víctima no le encuentra explicación. “Nunca me imaginé que podía pasar una cosa así, no sé por qué lo hicieron”, dijo abrumada.