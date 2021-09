Flojo de papeles: Volcó y le radiaron el vehículo por falta de documentación

El hecho ocurrió durante la mañana de este sábado en inmediaciones de conocido boliche El Cortijo, en la localidad de Caucete. El vehículo venia circulando de este a oeste por Avenida de los Ríos y por causas que aún está en investigación, terminó volcando.

Se trata de un Chevrolet Aveo conducido por un joven de 18 años de apellido Nieto, que al ser entrevistado por la policía no puedo presentar la documentación correspondiente. En el lugar se hizo presente personal médico que constató que las heridas no eran de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlo al hospital.

Debido a la falta de papeles, personal policial de la Comisaría 9ª realizó acta de infracción por falta de licencia de conducir y seguro obligatorio y el vehículo permanece radiado de circulación.