'Acá corren picadas': atropellaron brutalmente a su sobrinito en Vº Hipódromo

El pasado jueves por la tarde, un nene de apenas un año y medio fue brutalmente atropellado por una moto en el interior de Villa Hipódromo. A raíz del siniestro, el pequeño Lautaro quedo internado con graves heridas en el hospital Rawson.

Ante esta situación, desde el entorno familiar del menor, denunciaron que las calles de la villa son transitadas a toda velocidad por los conductores e incluso hasta ‘corren picadas’. Así lo explicó Adriana Navarro, tía del menor a Canal 13, quien además dio detalles de la pesadilla que vivió la familia por el accidente y también habló sobre el estado de salud del pequeño.

‘Él quiso cruzar la calle, es un chico de un año y medio, y una moto lo atropello. Acá es imposible cruzar la calle. Así como le pasó a Lautaro, corren riesgo los chicos, los grandes, los animales. Es algo de nunca acabar. Porque ellos agarran la calle como autopistas, hacen picadas’, dijo la mujer.

Sobre el estado de salud de su sobrino, señaló que quedó internado. ‘Quedó bien, tiene golpes en su cara, golpes en la oreja, tiene puntos. El sábado esperaba que le hagan una tomografía. Pero gracias a Dios está bien, está vivo que es lo más importante. Él está consiente. Después de varias horas, nos ha podido conocer, ha conocido a la mamá también. Está bien’, comentó Adriana.

La tía, también relató cómo fue el accidente y los momentos posteriores al hecho. ‘Lo atropelló un chico en una moto a alta velocidad. Él dice que no veía rápido, pero por las heridas que tiene Lautaro no venía muy despacio. El conductor de la moto estuvo demorado varias horas y le hicieron análisis de sangre para ver que tenía drogas o alcohol y no le salió nada’, dijo.

El accidente ocurrió alrededor de las 20.30 del pasado jueves 6 de enero en el cruce de calle Guayaquil y Zonda. A raíz de este accidente, los vecinos protestaron por mayor seguridad en la zona. ‘Se viene luchando de hace rato. Por gente de la Unión Vecinal sabemos qué hace más de 3 años hay un expediente en el Municipio de Rawson con la firma de los vecinos donde piden más protección. Se piden conitos, lomas de burro, por la vida de cualquier persona y hasta de los animales’, sostuvo Navarro.

Lugo, la mujer insistió en que las calles de la villa son un peligro por la imprudencia de los conductores. ‘A nadie le importa nada. Si te tiene que llevar por delante un perro lo hacen, no les importas. Ahora fue Lautaro, no queremos que pase más esto. Acá hay muchos niños y uno nunca sabe que pude pasar. Hacen picadas acá hasta altas horas de la noche. Pero la Policía viene, los habla y siguen. No les importa. Se burlan de todos’, concluyó.