Peligro: tiene una perimetral pero igual fue hasta la casa de su ex

Una peligrosa situación se vivió en la provincia de San Juan durante el pasado martes 11 de enero. Lo que ocurrió fue que un hombre sobre el que pesa una orden de restricción, decidió no respetarla. Esta persona tenía prohibido acercarse a su ex novia pero no pareció importarle y fue hasta su vivienda.

Según lo que informaron desde la Policía de San Juan todo sucedió en una de las viviendas que integran en el barrio Brisas del Sauce. En este lugar del municipio santaluceño se encontraba una mujer de 44 años de edad, de apellido Arguello, dentro de su casa como cualquier día normal.

Sin embargo esta tranquilidad se vio interrumpida cuando la sanjuanina se dio cuenta de que su ex pareja estaba en su propiedad. Se trataba de un hombre de 47 años de edad de apellido Navarro sobre el que pesa una orden de alejamiento respecto a la mujer. Ante esta situación la dueña de casa llamó al 911 para pedir ayuda.

Gracias a ello un grupo de efectivos policiales llegó al lugar cuando el sujeto todavía se encontraba allí. Finalmente Navarro terminó siendo detenido y vinculado a una causa judicial por cometer el delito de Incumplimiento de mandato judicial.