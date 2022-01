Cayeron los ‘primera quincena’: desvalijaban casas deshabitadas en vacaciones

Dos personas quedaron detenidas, acusadas de formar parte de una banda que se dedicaba a realizar escruches en San Juan. Los 'primera quincena', desvalijaron tres casas durante los primeros 15 días del 2022. Los sujetos apuntaban contra propiedades que se encontraban desocupadas mientras las familias estaban de vacaciones.

‘Hay dos detenidos a los que se les secuestró efectos y se los vinculó al hecho. Y también hay otras personas investigadas que serían parte de la banda. Existe información que permite dilucidar que no son solo las personas detenidas integraban la banda’, dijo Ariel Rothis, jefe interino del D-5 en conferencia de prensa.

La Policía, pudo determinar que los delincuentes realizaban una tarea previa de inteligencia para marcar las viviendas que estaban desocupadas. Por lo general, merodeaban por los barrios y llamaban o tocaban los timbres de las viviendas para saber si había gente. También intentaban sacarles información a los vecinos sobre ciertos domicilios.

‘Son personas comunes. Cualquiera de nosotros quizás no se da cuenta que son delincuentes. Por lo general los ven que están tocando el portero o el timbre y preguntando por un domicilio en particular, o se hacen los que vienen a entregar algo o preguntan por una familia x. Y ahí lo que están haciendo en realidad es chequear si hay o no hay alguien en el lugar’, señaló el jefe del D-5 sobre la modalidad de los delincuentes.

Todas las personas involucradas al hecho tienen antecedentes penales, detallaron desde la fuerza. Ante este tipo de situaciones, el comisario Rothis recomendó: ‘Pedíamos que los vecinos estén atentos en esos lugares donde hay varias casas deshabitadas por las vacaciones y pedíamos alertar por si había alguna situación irregular, ruidos o algo por el estilo. En ese caso recomendamos llamar al 911 para prevenir esas situaciones’.