Hackearon la cuenta de una fotógrafa sanjuanina: ofrecen dólares y nunca los entregan

A los casos del presidente de la Corte Suprema, Daniel Yapur y Valentina Gonzales, Embajadora de Albardón, se suma el de la fotógrafa sanjuanina Antonella Riboli a quien le hackearon su cuenta de Instagram para estafar a uno de sus contactos con 200 mil pesos. Se trata de un mosdus operandi similar, ingresan ilegalmente a las cuentas de Google o Instagram y haciendo sustitución de identidad piden préstamos u ofrecen dólares a los contactos del damnificado.

En comunicación con Canal 13, Riboli contó que, bajo esta modalidad, se apropiaron de su cuenta de Instagram la.riboli que utiliza para su trabajo de fotógrafa y estafaron a una amiga con 200 mil pesos. Esta persona publicó un estado en el que vendía dólares a $200 y los contactos interesados se contactaron con la cuenta. Haciendo uso de la confianza que proporciona esta cuenta, el delincuente pide que le hagan el depósito a una cuenta y luego entrega el dinero. Cosa que nunca sucede.

“Hice la denuncia a la policía pero no nos dan mucha bola, me dicen que pasa todo el tiempo, e no voy a recuperar la cuenta y mi amiga nunca va a recuperar la plata”, expresó indignada. Al respecto agregó, “mi cuenta sigue activa, intentando estafar gente. Es una locura mi celular, todo el tiempo me llegan mensajes de gente que quiere comprar dólares”.

Denunció además el estado de indefensión en el que se encuentra, ya que además de que desde la seccional policial no prometen mucho, desde la red social tampoco responden por la vulnerabilidad en la que se encuentran los usuarios ya que la próxima víctima puede ser cualquiera. “He pasado un calvario desde el sábado hasta hoy, tiene el acceso a toda mi intimidad. No hay nadie detrás de Instagram, he pedido mil veces que cierren la cuenta y nada”, finalizó la damnificada.

Como se ve en las imágenes, el estafador siempre promete entregar luego los dólares, y hacer un depósito a un alias diferente que el de la víctima.