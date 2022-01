Identificaron la camioneta que atropelló y abandonó a Lucas en Rawson

Durante la madrugada del pasado domingo 23 de enero Lucas Castro, un joven de 19 años de edad, fue atropellado violentamente por una camioneta. El chico estaba saliendo de un boliche cuando fue arrollado y abandonado por esta persona. Luego de varias horas de revisión de las imágenes tomadas por las cámaras del CISEM, se logró identificar el rodado.

Como ya se sabía se trata de una camioneta modelo Toyota Hilux de color blanco que chocó a su víctima en las inmediaciones de calle 5 y General Acha. Luego de atropellar a Castro el o la conductora aceleraron a fondo para escapar del lugar de los hechos.

Gracias a los videos que fueron registrados por las cámaras las autoridades ya pudieron identificar e individualizar la camioneta. Sin embargo, con el objetivo de no entorpecer la investigación del caso, se optó por no revelar mayores datos. Debido a esto desde la Secretaría de Seguridad no revelaron la patente ni dieron indicios del posible responsable.