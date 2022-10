El crudo relato del presidente de Rivadavia por el atentado en su casa

Este jueves en la madrugada una familia caucetera vivió momentos de angustia por una amenaza en su casa. Con la tranquilidad de varias horas trascurridas, el presidente de Rivadavia de Caucete, Wilfredo Romero contó en Tarde Trece como fueron todos esos instantes que sufrió junto a su esposa e hijos.

El dirigente, que desde el 2020 tomó las riendas del club, el cual estaba en un estado de abandono total, detalló que en plena noche arrojaron piedras bolas de gran tamaño en su domicilio junto a un ladrillo con un mensaje. El mismo decía: ‘Dejá el club/Te vamos a matar a vos y tu hijo/Vamos a volver’.

Ante esta situación, el también periodista y funcionario municipal caucetero decidió llamar a la Policía. Los efectivos que llegaron a su domicilio, luego de constatar el atentado le ofrecieron colocar la denuncia penal en la Comisaría 9º. Romero prefirió quedarse con su esposa e hijos en esas horas.

Llegada la mañana, se acercó a la seccional y realizó la denuncia. Desde la Policía le aseguraron que investigarían las pruebas que presentó. Es decir, las piedras, el ladrillo con la nota y una serie de mensajes intimidantes que una ex policía le mandó por WhatsApp.

Un atentado que no se trató de un hecho aislado

Romero contó que desde hace dos semanas que es víctima de amenazas y hostigamientos por parte de una ex policía que se presentó en su casa y le pidió que le devolviera el club. El directivo le dejó en claro que esa no era la manera de proceder y que podía acercarse a las instalaciones de Rivadavia para formar parte y aportar, pero ella se retiró enojada, no sin antes amenazarlo.

Con el correr de los días, las amenazas continuaron y cada vez iban en aumento en cuanto agresividad. ‘me dijeron que si no entregábamos el club este fin de semana lo íbamos a lamentar’, contó todavía asustado el presidente.