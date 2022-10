Mechera sanjuanina usó a su hija de 3 años para robar en un comercio

En la tarde de este sábado, en el local comercial de ropa 'Textil Mayorista', una mujer que se encontraba en local se dio cuenta de que alguien le había sustraído del interior de su mochila su teléfono celular. La sospecha fue puesta en la única persona que estaba allí. Una mujer de 25 años que estaba con su hija de 3 años. Gracias a las cámaras de seguridad, confirmaron que ella era la ladrona.

Fueron unos segundos de descuido los que aprovechó la joven de 25 años para tomar el celular y guardarlo. En el momento en que la víctima se dio cuenta de que el aparato no estaba, fue directamente contra la mechera. Pero ella se negó a ser revisada por el personal del local.

Ante esto, la damnificada salió para ir en búsqueda de efectivos policiales que estaban cerca del comercio ubicado en calle Lápida y Avenida Rioja. Al momento de entrevistar a la mujer que estaba acompañada de su hija de 3 años, negó tener el celular. Incluso, cuando requisaron sus pertenencias, no lo encontraron. Aunque, misteriosamente apareció entre unas prendas del comercio.

Por esta escena, el personal policial junto con los dueños del local revisaron el registro de las cámaras de seguridad. Esto fue lo que ayudó a esclarecer lo sucedido. En las imágenes mostraron el momento exacto en el que la mujer abre la mochila y sustrae el teléfono celular.

En este caso intervino personal policial de la Comisaría 2ª. Luego trasladaron a la mujer a sede policial, donde el fiscal de turno de Flagrancia investiga el presunto delito de hurto.