Le robaron una rueda a un periodista mientras estaba trabajando

Un periodista sanjuanino vivió una indeseable situación durante las últimas horas del pasado 17 de octubre. El hombre fue víctima de un nuevo hecho de inseguridad, justo en medio de su jornada de trabajo. Él se encontraba cubriendo dos partidos de futsal, cuando termino con su trabajo volvió a su vehículo y descubrió que le habían robado una de sus ruedas.

El afectado es Angel Ligorria, quien se encontraba realizando una cobertura periodística de dos partidos del futsal femenino local, para el medio llamado 'Tiempo de Descuento'. Los encuentros se disputaron en la cancha de Tango, por lo que el periodista había dejado su auto estacionado sobre la calle Suipacha, entre Avenida Ignacio de la Roza y Avenida Córdoba.

'Llegué a las 21:30 y dejé el auto estacionado a 40 metros de la entrada a la cancha. Salí cuando terminaron los partidos a las 00:15. Salí con el miedo de que no me arranque el auto porque estaba teniendo problemas para eso. Lo arranqué pero intenté acelerar y no salía. Revisé si estaba puesto el freno de mano pero no, entonces pensé que se me había enterrado porque había desnivel en la calzada. Me bajé y cuando miré no estaba la rueda', expresó.

Resulta que uno o más delincuentes le habían robado la rueda trasera del costado izquierdo. En el lugar no había ningún testigo ni ningún indicio que diera alguna pista sobre el o los responsables. Ante esta situación el periodista pidió colaboración para tratar de encontrar la rueda que le robaron. Si alguien tiene alguna información para aportar puede llamar al 2644181869.

'Por suerte encontré las tuercas que habían dejado a un costado. Abrí el baúl, coloqué el auxilio, ahora hice la denuncia y ahora estoy esperando para ver si hay alguna novedad con las cámaras', sentenció.