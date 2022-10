Un motochorro le robó a una conocida periodista de San Juan

En horas de la tarde del pasado lunes 17 de octubre se produjo un nuevo hecho de inseguridad en San Juan. Esta vez la víctima fue una periodista local, la cual se encontraba en la zona de Trinidad cuando un motochorro se le acercó para quitarle las pertenencias que tenían encima.

El hecho salió a la luz cuando la propia comunicadora contó lo que le tocó vivir utilizando su cuenta de Facebook. Se trata de Erika Domínguez, la actual propietaria del medio caucetero llamado 'El Bastón'. La misma contó que se encontraba esperando a que su hijo saliera de terapia cuando todo ocurrió.

'ME ROBARON UN BOLSO CON TODO. Pido que me ayuden a compartir esta publicación. Hoy (17 de octubre) a las 17 me arrebataron el bolso cuando esperaba que mi hijo salga de terapia. En la intersección de Av Rioja Sur y Nicanor Larrain, Rawson. Un flaco hdp me sacó la mochila y salió corriendo hasta que se subió a una moto gris y, según unos hombres que lo siguieron, se dirigieron más al Sur con destino a Villa Krause aparentemente' redactó la afectada.

Domínguez contó que el bolso que le quitaron era de color marrón y que dentro tenía dos teléfonos celulares junto con una billetera principalmente. Dentro de la misma estaba lo más importante de todo: el DNI de ella y de su hijo como así también tarjetas de crédito, débito y hasta el carnet de la obra social.