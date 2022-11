Robaron su auto y se formó una persecución: 'El miedo era si atropellaba a alguien'

Un malviviente de 20 años de edad intentó robarse un auto por la mañana de este jueves en Capital, por lo que se generó una peligrosa persecución. Instantes después de que todo sucediera, la víctima del hecho habló con Canal 13 y reveló que su mayor miedo era que el delincuente atropellara a alguien.

Este hombre, que pidió no revelar su identidad, aseguró a este medio que precisamente todo se dio a las 10:00. En ese momento, él había dejado su auto con la llave puesta en la puerta de su casa, cuando apareció un sujeto desconocido que se metió rápidamente a este Peugeot 308.

'A mi no me hizo nada, solamente me amedrentó. Fue exactamente a las 10:00, ahí en el barrio Buenos Aires, sobre calle Ameghino. Él salió el primera, nunca metió segunda, me di cuenta que no sabía andar. El miedo mío era que atropelle a alguien, porque lo iba a matar a la velocidad que iba y segundo que no rompa el auto. De encontrarlo lo iba a encontrar al auto, porque a esa hora llamas a la Policía, lo siguen con el CISEM y listo. El problema grande era que atropellara a alguien o que hiciera algo con el arma', expresó.

Finalmente todo terminó con el auto siendo interceptado por un patrullero y el delincuente, Franco Medina de 20 años de edad, detenido por las autoridades por haber intentado robar este vehículo.