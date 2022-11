En las redes lamentaron la muerte del joven en Ullum

Hay varios mensajes en las redes sociales que reflejan el dolor tras la muerte de Mariano Pacheco, quien perdió la vida en un accidente en Ullum. Uno de los que resalta es el escrito por su amiga Nicole Caliva.

La joven, escribió "Nunca lograré entender porque vos?justamente tenias que ser vos¿" (sic). En el mismo sigue "t quedaba mucho por vivir, nos quedaban muchos momentos más juntos, no logro asimilar que esto es verdad y no un sueño, t voy a recordar toda mi vida.. y pensar que hasta hace rato estabas enojado por todo lo que tenías que estudiar para rendir fisíca, tristemente no pude darte un último abrazo y despedirme de vos, pero siempre estare agradecida por todo lo que hiciste por mi, por cuidarme, aconsejarme, por todas esas veces que estaba mal y me hiciste sentir mejor,, es triste tener que decirte un adiós para siempre, pero te prometo que siempre estaras en mi corazón" (sic).

Este mensaje posteado en la plataforma Facebook finaliza: "Gracias por tanto y descansa en paz pachequito de mi vida, te amo para siempre amigo mio" (sic).

nunca lograru00e9 entender porque vos?justamente tenias que ser vosu00bft quedaba mucho por vivir, nos quedaban muchos... Posted by Nicole Caliva on Wednesday, November 16, 2022

Hubo otro homenaje al adolescente, el mismo fue en el partido entre Alianza y San Lorenzo de Ullum, club en el que jugaba la víctima. Antes del pitazo inicial hubo un minuto de silencio que culminó con aplausos.

Desde el club se expresaron indicando: "Desde el Triunvirato Normalizar, Sponsor, jugadores y Cuerpos Técnicos acompañamos en este difícil momento a la familia de Mariano Pacheco". "Mariano era parte de nuestras divisiones inferiores. De todos los que formamos parte de esta familia azul grana acompañados en este doloroso momento a su madre y hermanos", agregaron.