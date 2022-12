'Me dejaron en la calle': le robaron las cámaras a un fotógrafo sanjuanino

Un fotógrafo sanjuanino se encuentra atravesando una complicada situación actualmente, debido a un grave robo que sufrió. Al trabajador le abrieron el auto y se llevaron una mochila donde guardaba tanto sus dos cámaras como la PC donde guardaba todos sus trabajos. 'Me dejaron en la calle', expresó.

El afectado es Raúl Peralta quien habló con Diario 13 para contar qué fue lo que realmente sucedió. Según su relato todo comenzó en horas de la tarde del pasado 27 de noviembre, cuando él se encontraba reunida con una docente que quería contratar sus servicios para un evento.

'El domingo a eso de las 15:30 fui a la casa de una profesora en Chimbas porque tenía que arreglar un evento para la noche, entonces cargué los equipos porque cada vez que voy a hacer un evento muestro mi trabajo. Iba con mi computadora y mi cámara para mostrar mi equipo de trabajo. Estando con ella me llamó mi hijo de 11 años asustado que fuera urgente para mi casa. Yo asustado quedé de acuerdo con la profesora y me fui', explicó.

Debido a que no sabía realmente que le había pasado a su hijo, Raúl llegó rápidamente a su casa y se bajó sin ponerle seguro al auto. Allí entró a su vivienda y descubrió que simplemente el niño se había asustado porque recién se había despertado y en ese contexto se dio cuenta que estaba sólo.

Peralta se encuentra separado de la madre del pequeño y en ese momento el menor se encontraba en su casa. Si bien realmente no había quedado sólo, ya que estaba con su abuela, se trata de una persona muy mayor. Si bien enterarse del motivo al principio le dio tranquilidad a Raúl, con el paso de los minutos se percató de que había dejado el auto abierto.

'Hasta que lo calmé pasaron entre 5 y 10 minutos, ahí recién recapacité que tenía la cámara y todo en el auto, salí y cuando me fijo ya no tenía nada del equipo. Salí desesperado en el auto buscando por todos lados a alguien que tuviera la mochila. No vi nada, ya no había nadie y ahí me fui a la comisaría que estaba más cerca. El robo fue la calle Tomás Edisson 2228 este, en Santa Lucía', contó.

Al trabajador le habían robado una mochila que contenía una notebook de la marca HP, una cámara Nikon D5200 y otra Nikon D3200. Si bien es un duro golpe al bolsillo de Raúl que justamente utiliza todo ese equipo para generar sus ingresos, su mayor preocupación es que en la computadora habían trabajos casi listos de distintos eventos en los que trabajó.

'Me dijeron que tenía que esperar que el juez diera la orden para revisar las cámaras. Yo les dije que hay una cámara en la calle Colón, ese domicilio esta entre Cabildo y Colón. No tenían ningún tipo de indicio así que estoy a la espera de que me llamen, de que me digan algo. A mi me dejaron en la calle, me llevaron dos cámaras y la computadora. Soy fotógrafo pero lo que necesito urgente es la computadora porque hay padres que me confiaron sus trabajos a mi que están casi pagos, estaba a punto de entregar y ya no tengo nada. Esa es mi preocupación', sentenció.

Si alguna persona tiene cualquier dato para aportar, por más mínimo que le parezca, debe llamar al 911 o al 2645043700 para colaborar con el hallazgo de estas herramientas de trabajo.