Grave accidente en Ruta 141: un hombre terminó con serias lesiones

En horas de la mañana de este lunes 5 de diciembre se conoció un nuevo siniestro vial ocurrido en la provincia de San Juan. El mismo se dio en el interior del departamento Caucete y como resultó tuvo a un hombre con graves heridas en su cuerpo.

Según lo que informaron desde la Policía de San Juan, todo ocurrió durante las últimas horas sobre la Ruta 141, a la altura del ingreso a la Quebrada de Las Flores. Por este tramo, que es parte del camino que lleva hasta el paraje de la Difunta Correa, viajaba un hombre manejando su moto.

Aparentemente, por motivos que están siendo investigados por las autoridades en este momento, este conductor no identificado habría sufrido una caída. Se cree que no habría otro vehículo involucrado. No obstante, se sabe que el motorista sufrió lesiones de gravedad.