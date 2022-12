Un sujeto la acosó y filmó sus partes íntimas: sólo recibió una contravención

Sofía Figueroa es una joven madre sanjuanina que desde el 1 de diciembre, día en que fue al supermercado con su marido y tres pequeños hijos, vive una pesadilla. Fue acosada por un taxista que hasta llegó a filmarla, según ella denunció. Hubo denuncia, el hombre estuvo detenido unas horas y luego fue liberado con una multa de $3.000. Ella se ha acercado a la Secretaría de Tránsito y Transporte; a CAVIG y hasta ha tratado de pedir una medida de protección. Dio su testimonio a Cien por Hora este jueves.

La denunciante.

"El jueves 1 de diciembre fui a un supermercado (Café América) a comprar con mi marido y tres hijos, cuando apareció este señor. Comenzó a decirme groserías, "linda, rica". Seguí haciendo compras con mi familia, mi marido se da cuenta que el hombre pasa al lado mío y me graba por debajo de la pollera, con el celular de él", dijo en su relato.

"Lo que él hizo se tomó como una contravención; no lo consideran como un delito, esto tiene una multa de $3.000 me parece vergonzoso. Pasé un mal momento y les tuve que explicar a mis 3 hijos por qué un señor extraño me estaba grabando. He ido a la CAVIG, he ido al Tercer Juzgado de Faltas que es por donde ha entrado. Estoy pidiendo justicia, por ahora moviéndome junto con mi marido", explicó.

El taxista, al momento de ser retenido por la policía en el supermercado.

"Este señor es remisero, trabaja con gente todo el tiempo y ya tiene en su cabeza un nivel de morbosidad que necesita salir a la calle y actúa impunemente durante el día grabando", expresó la denunciante.

Sofía dijo que ya tuvo entrevista con una psicóloga y dos abogadas. "Estoy tramitando una solicitud de no acercamiento por si llega a tomar represalias", manifestó.

(Captura de video)

"Fui a la remisera personalmente, me dijeron que lo único que pueden hacer es bloquearle la frecuencia. Ayer volví a ir a Tránsito y Transporte, me han dicho que no es seguro que le quiten la licencia", detalló.

La denuncia.

También relató que cuando el señor se vio acorralado por la policía en el supermercado, "él estaba confiado que se habían borrado y los videos estaban en la papelera de reciclaje. Se ve a mí, mis partes íntimas y a mis hijos. En todo momento decía que no había pasado nada. Decía que había venido con una mujer a comprar y resulta que era una clienta".

Sofía explicó incluso que desde que le ocurrió ese tormentoso momento con sus hijos de 8, 7 y 4 años aún "no he ido al supermercado a pedir cámaras, si le pedí al juez de Faltas que las pidiera".

"Esto se tiene que hacer masivo para que te presten atención", dijo sobre el hecho de hacer público lo que le había ocurrido.