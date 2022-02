Misterioso ataque a una camioneta en Rodeo

El hombre, oriundo de la provincia de Córdoba, dejó su vehículo estacionado y a su regreso lo encontró todo dañado en las márgenes de los lagos de Rodeo. El desconcierto para la Policía es si el ataque fue solo por causar daño o si estaba preparado previamente.

Efectivos de las Seccional 22da, quienes se encuentran llevando a cabo el caso, investigan a fondo el ataque contra la camioneta Volkswagen Amarok de Elías Noah Lambrigger, empresario de la provincia de Córdoba pero todos los veranos viene a instalarse a su finca en Rodeo.

Lambigger se habría ausentado desde las 20 horas hasta la 1 de la madrugada del otro día, cuando regresó se topó con la terrible sorpresa. Los vidrios de las cuatro ventanillas, la luneta y el parabrisas estaban literalmente rotos. La cubiertas pinchadas, las ópticas destruidas y parte de la chapa abollada. No había nadie en el lugar por lo que no sabe quien pudo ser el autor del atentado. La denuncia fue realizada pero hasta el momento no hay detenidos ni sospechosos.