Se conoció la identidad del hombre que falleció electrocutado en Santa Lucía

En la tarde de este jueves, Santa Lucia fue epicentro de una tragedia, es que un hombre de 37 años falleció mientras estaba generando un trabajo de electricidad.

De acuerdo a los datos aportados por Victoria Martín, quien es la ayudante fiscal de la UFI 1, a cargo de Iván Grassi, se trata de Oscar Pozo de 37 años, quien era matriculado en su profesión y en el momento del fatal accidente estaba generando una instalación de un aire acondicionado en un departamento que se ubica en el fondo de una vivienda del barrio Las Viñas.

Lo que señaló la profesional es que cerca de as 18, Oscar Pozo sufrió una descarga y aparentemente murió en el acto ya que al llegar la ambulancia no presentaba signos vitales. Cabe reiterar que Pozo no vivía en la vivienda, sino que estaba trabajando.

La ayudante fiscal señaló que se vendrá una investigación para indagar sobre la instalación eléctrica del hogar, esta pericia estará a cargo de un electricista matriculado. Es menester mencionar que acudieron al lugar personal de la UFI de Delitos Especiales, personal de Criminalística y de la Comisaría jurisdiccional, como así también bomberos, y operarios de Energía San Juan.

Martín expresó que el resto de los datos van a depender del resultado de las pericias. Por el momento el cuerpo del fallecido esta en en la morgue judicial. Luego de la autopsia solicitaran los informes correspondientes cómo así también la presencia de los testigos en Tribunales. La familia que contrato a Pozo queda hasta el momento en calidad de testigos.