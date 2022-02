El desgarrador relato de la madre del motorista fallecido

La mañana de este martes fue sacudida con un terrible siniestro vial que se cobró la vida de un hombre. El hecho se produjo en calle Benavidez casi Necochea, departamento de Santa Lucía, un joven de 30 años fue embestido por un camión mientras circulaba en moto. La madre de la víctima, Silvia Mabel Castillo habló con Canal 13 y con un desgarrador relato dijo, ‘siempre llegaba, me hablaba y se iba. Ahora lo estaba llamando y no me contestaba’.

El fatal hecho se cobró la vida de Mario Galleguillos de 30 años, un joven que se dedicaba a la construcción y que era padre de dos pequeños niños y su madre quebró en llanto y explicó, ‘tiene dos niños, el niñito de 6 y de 7, son muy seguiditos sus hijitos’.

Castillo, madre del motorista fallecido, relató que se enteró del hecho por otro familiar, quien recibió la llamada y señaló, ‘me dijo mi yerno, “doña ha habido un accidente, me parece que es el Mario”’. Y explicó, ‘no nos han dicho nada, no me dejan verlo, nada’.

El siniestro se produjo cerca de las 11 de la mañana de este martes 8 de febrero, en calle Avenida Benavidez antes de Necochea, departamento de San Lucía. Fuentes judiciales informaron que, el joven que viajaba en una moto fue embestido por un camión subcontratado por la empresa Energía San Juan.

Según las primeras pericias, Mario Galleguillos circulaba de este a oeste en su motocicleta, cuando el camión realizó una maniobra inesperada y lo embistió. El joven, perdió la vida al instante.