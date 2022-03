Violó una perimetral para llevarse a su hijo y terminó trompeando a su ex marido

En la tarde de este último viernes, una mujer terminó detenida por efectivos policiales de la Comisaría N° 34 por intentar llevarse por la fuerza a su hijo de 3 años de la casa de su ex pareja. Además, había violado una perimetral y ante la impotencia que tenía comenzó a trompear a su ex marido.

Según revelaron las fuerzas policiales, el hecho se dio en horas de la tarde, en el interior del Lote Hogar N°3, en el departamento Rivadavia. Allí, personal policial entrevistó a un hombre de 34 años, quien comentó que había sido advertido por una de sus hijas sobre la presencia de su ex pareja, una mujer de 33 años.

La misma había llegado al domicilio ubicado en Rivadavia para llevarse a su hijo de 3 años de la casa de su ex pareja. Seguidamente de esto, la mujer comenzó a agredir con golpes de puño a su ex marido (34 años), quien expresó a las autoridades policiales que su ex pareja tendría una orden de prohibición de acercamiento.

De esta manera, efectivos policiales detuvieron a la mujer, quien tras la presencia del ayudante Fiscal en turno, quedó vinculada a un legajo de Flagrancia por Desobediencia al Mandato Judicial, a disposición de la UFI N°1.