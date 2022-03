Hackearon a un conocido árbitro sanjuanino para estafar con dólares

En San Juan lamentablemente cada vez son más habituales los ataques cibernéticos a personas populares. Al igual que sucedió en su momento con legisladores y demás funcionarios, esta vez Emanuel Ejarque fue hackeado. Lo que sucedió fue que alguien entró a su cuenta de Instagram, consiguió el número de algunos allegados al réferi y les ofreció dólares para estafarlos.

El propio Ejarque habló con Diario 13 para contar cómo se dio cuenta de este ataque en el que se vio envuelto de manera sorpresiva. El árbitro de AFA contó que todo comenzó el pasado jueves 10 de marzo, cuando intentó ingresar a su perfil de la mencionada red social pero no pudo hacerlo.

"El jueves quise entrar a mi cuenta, puse la contraseña y el usuario pero me saltaba error. Intenté varias veces pero tenía que viajar a Santiago del Estero el viernes y no le di mucha importancia. Después me puse a hacer los trámites para cambiar la contraseña y que me manden un código. Cuando arranco me salía un mail que no era mío y yo uso el mismo para todo. Tampoco le di mucha bolilla pero cuando puse para que me lo mandaran por mensaje me salía otro número y ahí empecé a dudar", reveló.

Emanuel intentó por todas las vías posibles ingresar a su cuenta, sin tener éxito. Ante esta situación se resignó ya que al estar viajando, en varios tramos de la ruta no tenía conexión por lo que no podía hacer nada. Al llegar a la ciudad santiagueña de Frías recuperó la señal y comenzó a recibir mensajes de algunos conocidos que le preguntaban si cambió el número.

"Cuando hice el proceso no me dejaba de ninguna manera, alguien había entrado a mi cuenta. En ese momento recibí como 8 mensajes preguntándome si había cambiado el número. Nada que ver, mi teléfono sigue siendo el mismo. Le estaban escribiendo a la gente diciendo que lo había cambiado y que iba a usar ese que era un 011 con una foto de perfil de mi Instagram", expresó.

Esta situación fue escalando con el paso de las horas y de los días. Este o estos estafadores le habían hablado a cientos de personas en nombre del árbitro, tratando de que alguien cayera en la falsa venta de dólares. A día de hoy el afectado todavía no comprende de dónde consiguieron los números ya que su smartphone no fue parte del ataque cibernético.

"Fueron como 100 mensajes ese día y así se fueron sumando. En el teléfono tengo más de 1200 contactos. No a todos le llegó, no se cómo sacaron los teléfonos o si algunos publicaron su número en su Instagram. Creo que lo habrán sacado de ahí porque lo único que me han hackeado es Instagram, el teléfono no porque sigo manteniendo el número con característica de San Juan", manifestó.

Al ver que esta situación se descontrolaba más y no parecía tener un final cercano, decidió ir a la Central de Policía para realizar la denuncia cuando ya se encontraba en suelo sanjuanino. Además de hacer la presentación Ejarque le comentó a las autoridades que uno de sus conocidos le siguió la conversación al estafador y consiguió un número de cuenta con nombre completo.

"La Policía dice que son "cuentas puente", es cuando alguien pierde el DNI y le hacen una cuenta para utilizarla como medio para pasarla a otra por si alguien cae. Esta persona que escribe o computadora, no se que será, puso 'Ema Jarque'. En ese sentido estaba tranquilo pero fue una situación incómoda y perdí tiempo haciendo denuncias", contó.

Finalmente el réferi sanjuanino contó que todavía no ha conseguido ingresar a su perfil de Instagram pero tampoco es algo que le quite el sueño. Sin embargo, algo que si le preocupa es que hasta el pasado lunes 14 de marzo inclusive, han seguido enviando mensajes por WhatsApp desde ese número con característica de Buenos Aires.

"Todavía no se si la cuenta la voy a poder recuperar, no estoy tan interesado tampoco. Estoy esperando a ver que pasa. Ya hice la denuncia en la Central de Policía y me dicen que es normal, que esta pasando muy seguido este tema. Ahora hay que esperar, creo que se terminó pero hasta ayer (por el 14 de marzo) se estaban mandando mensajes de ese teléfono que es 011 y nada que ver", sentenció.