Intentó matar a su expareja: la atropelló contra un poste de luz a la salida del boliche

Así quedó el auto del agresor luego de intentar matar a su ex pareja .

Un nuevo hecho de violencia de género se registró en la provincia de Santa Cruz la noche del sábado pasado. Una joven de 24 años fue atropellada por su pareja a la salida de un boliche y ahora se encuentra internada recuperándose ya que sufrió distintas heridas al terminar aplastada entre el auto y un poste de luz.

La víctima identificada como Abigail Antipan fue al local bailable acompañada de su hermano, allí se cruzó con su ex pareja, Luciano Emanuel Zambrano, quien comenzó a agredirla física y verbalmente. La joven decidió irse del local para evitar nuevos ataques y allí su ex y padre de su hijo comenzó a perseguirla con el auto. "No alcanzó a doblar la calle y vio el auto que la iba siguiendo, se puso contra una palma cuando se dio cuenta de que la quería atropellar y él dio la vuelta y le tiró el auto encima", relató la hermana de Abigail a un diario santacruceño.

Zambrano también debió ser asistido por los médicos porque algunas personas que vieron lo sucedido le pegaron y quisieron lincharlo, terminó con traumatismos leves por los golpes recibidos al momento de la agresión, mientras que el rodado fue secuestrado por la Policía, tras haberse realizado las pericias correspondientes. Luego quedó alojado en la comisaría tercera, que interviene por jurisdicción.