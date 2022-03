'Me lo tiró a matar': el impactante relato del verdulero atacado a botellazos

‘Me lo tiró a matar’, dijo Gustavo Olivares, el verdulero agredido por un cliente violento en su negocio de Concepción. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad y las imágenes se volvieron virales. En las mismas se puede observar el momento en el que el agresor le arrojó una botella de cerveza al comerciante que impactó en el costado de su cabeza.

Un día después del hecho, Gustavo y Belén, propietarios del negocio, hablaron con el Móvil de Canal 13. ‘Este hombre llegó como a las 8.30 de la mañana y sin barbijo. Yo estaba atendiendo a otros clientes y le pedí que espere en la vereda. Él me dijo que tenía las vacunas puestas y se volvió a meter al local. Cuando estaba por venderle la cerveza le volví a pedir que espere en la vereda y comenzó a insultarme’, contó Belén.

Esa fue la secuencia previa a lo que se puede observar en las imágenes. Ante la agresión verbal, Gustavo, el propietario del local salió para ver que ocurría y pedirle al sujeto que se calme. Sin embargo, reaccionó de la peor manera.

‘Me lo largó a matar. Me dio en el costado de la cabeza, pero si me da en la cien o en la cara me mata. Fue muy agresivo’, señaló el comerciante.

‘Estaba muy enojado, en un momento le decía que lo suelte’, recordó Belén sobre el momento de la agresión. ‘Para mi venía con una sustancia, no se veía borracho. Si tuviera un arma no sé qué hubiera pasado’, agregó.

Producto del botellazo, Gustavo sufrió un corte en la cabeza y le tuvieron que hacer 7 puntos, según comentó el comerciante. Además, sufrió lesiones en los hombres y en el cuerpo por los golpes que le dio el agresor.

Afortunadamente, varios vecinos salieron a auxiliar a los comerciantes y lograron reducir al sujeto hasta que llegó la Policía y lo detuvieron.

Belén y Gustavo contaron que hace más de 20 años atienden su negocio en calle Falucho entre Las Heras y España y conocen a casi todos sus clientes. En este sentido, aseguraron que el violento no es de la zona.

‘Por suerte lo llevaron preso. Esperemos que esto siga, que se haga justicia porque este tipo no puede estar suelto. Hoy nos tocó a nosotros, pero este hombre es un violento’, dijo la comerciante.

‘A mí me pegó porque me puse en el medio. No miden que sea mujer u hombre, no sé. Es agresivo con cualquiera parece’, señaló Gustavo sobre el violento cliente.

Por último, los comerciantes comentaron que es la primera vez que viven un episodio de este tipo. Si bien, reconocieron que algunos clientes se enojan al pedirles que usen el barbijo, a lo sumo se retiran del local, pero nunca habían sufrido este tipo de agresión.