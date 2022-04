Una docente de 77 años sufrió un violento asalto por parte de 2 ladrones

Un violento crimen se dio este martes por la mañana en Concepción, Capital. Una docente de 77 años fue engañada por dos delincuentes que la maniataron en el interior de su casa de Villa Mallea, le pegaron y le robaron dinero y otras cosas. Uno de los ladrones le había pedido a la jubilada si le podía pasar la pelota que se le había caído en el fondo de su casa y la mujer cayó en la trampa, según informó Tiempo de San Juan

‘Cómo le va vecina. Se me caído la pelota de mi hijo en su fondo. Por favor, me pasa la pelota’, fue la frase con la que un sujeto desconocido para la víctima logró engañarla porque creyó que era un vecino de la zona. La mujer abrió la puerta e inmediatamente la atacó el cómplice del supuesto vecino. Acto seguido se le apareció por atrás el que le había pedido el favor en la puerta de ingreso a la casa.

Con los delincuentes adentro de la vivienda empezó el calvario de la docente. La jubilada identificada como Isabel Castro fue golpeada, maniatada con gran facilidad por los ladrones porque en ese momento estaba sola.

‘Se me abalanzó y me agarró. Por detrás me tomó el otro hombre que me habló en la puerta. Yo gritaba y gritaba pidiendo auxilio, pero ellos me pegaban trompadas y me tapaban la boca para que no gritara’, rememoró la víctima de la inseguridad sanjuanina.

La jubilada aseguró que los delincuentes la amenazaron de muerte y le pidieron plata. Ella desesperada le juraba que no tenía, pero de todos modos le pegaron y la tiraron al suelo. Luego le taparon la boca y le sustrajeron 5.000 pesos que ella misma le indicó donde los tenía guardado.

Tras revisar toda la casa los delincuentes se llevaron dinero, un celular y algunos anillos, para después salir por el jardín por donde uno de ellos había entrado trepándose por las rejas del frente. Los malvivientes huyeron, pero un vecino alcanzó a ver la secuencia de escape de estos y corrió a ayudar a la damnificada que radicó la denuncia en la Comisaría 2ª.