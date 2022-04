Terminó el calvario: hallaron a los baqueanos que quedaron atrapados en un cerro

Una familia sanjuanina, más precisamente del departamento Valle Fértil, vivió un día lleno de preocupación durante el pasado miércoles 23 de marzo. Esto se debe a que dos baqueanos subieron a un cerro y no regresaron luego de varias horas. Finalmente luego de pasar toda la noche en el lugar pudieron ser rescatados.

Se trata de dos hombres que habían salido hacia el Cerro conocido como "La Totora", el cual esta ubicado en la zona sur de Usno. El objetivo era poder tomar algunas hierbas aromáticas que crecen en el lugar, para luego regresar a sus respectivas viviendas.

Sin embargo esto no sucedió y durante horas tanto Julio Burgoa como Roque Elizondo causaron preocupación en sus familias al no volver. Con el paso del tiempo se supo que uno de ellos tuvo un problema de salud y no pudo hacer el descenso por lo que su compañero se quedó con él.

Afortunadamente en horas de la mañana de este jueves las autoridades pudieron intervenir y subieron el cerro en búsqueda de estos hombres. La tarea fue un éxito ya que los encontraron, los ayudaron a bajar y confirmaron que los dos se encontraban en buen estado.