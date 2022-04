Desapareció hace 13 días en Pocito y lo encontraron trabajando en San Luis

Hace más de 10 días que una familia sanjuanina se encontraba viviendo una horrible situación debido a la desaparición de un hombre de 45 años. Se trata de un sujeto que vivía en Pocito y de un momento a otro se lo tragó la tierra. Finalmente este sujeto fue encontrado trabajando en San Luis.

El hombre es Javier Antonio Escudero, un pocitano que vivía en el barrio Medalla Milagrosa junto a su esposa y a su hija. Sin embargo este sujeto en un momento dado se retiró de su casa, el pasado 18 de marzo, sin avisarle a su familia hacia donde iría.

Ante esta situación, tres días después de no tener noticias sobre él, la hija de Javier presentó la denuncia. Debido a esto desde la Policía de San Juan pidieron la colaboración de la comunidad y publicaron fotos del desaparecido. No obstante esto no dio muchos resultados.

De igual manera, mientras se esperaba por algún dato que aportaran los ciudadanos, se comenzó a investigar en la Terminal de Ómnibus para ver si había comprado un pasaje. Luego de algunas horas esto se confirmó. Escudero había adquirido un ticket para San Luis el 19 de marzo por lo que partió a las 16:00 y llegó a las 20:00.

Frente a este descubrimiento se puso en conocimiento de la situación a la Policía de San Luis para que estuvieran atentos. Finalmente esto dio buenos resultados y el 25 de marzo ya pudo ser localizado. Javier Antonio estaba en la ciudad de Juana Koslay trabajando como albañil. Lo último que se sabe es que ya retornó a San Juan para reencontrarse con su familia.