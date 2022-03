'Tenía la cola lastimada': el desgarrador relato del papá del presunto niño abusado

Durante las últimas horas del pasado martes 8 de marzo una vivienda fue apedreada en el departamento Chimbas, en el barrio Conjunto XIII. Todo comenzó debido a que se habría producido una violación de un menor de 3 años en el lugar. Para aclarar lo que ocurrió el padre del niño habló en exclusiva para Canal 13 y relató el horror que vivió: "Cuando lo miré tenía la cola lastimada", recordó.

Mauricio, padre de la presunta víctima, mostró su sorpresa ante lo sucedido ya que entre las dos familias hay una gran amistad. Es más, el padre del adolescente de 16 años que habría cometido la violación es justamente el padrino del niño afectado. Por la confianza y el aprecio que se tenían, como cada semana, el pasado domingo estaban pasando el día juntos

"Hemos estado compartiendo en esa casa y yo ya no quería estar porque los lunes trabajo. Siempre los domingos nos juntamos en familia pero tranquilo, como se supone que somos compadres. Este niño (por el supuesto autor del abuso) ya de chico tenía actitudes raras, ha sido muy maltratado en la Villa, los padres si se portaba mal en la escuela lo mataban a golpes, ha crecido en un entorno de violencia. No me salen las palabras porque todavía no termino de comprender que le pudo haber visto si tiene 3 años", expresó.

Cuando él se retiró de esta vivienda su mujer decidió quedarse con el pequeño. Alrededor de las 18:00 a esta mujer comenzó a extrañarle no ver a su hijo por lo que comenzó a preguntar por él. Empezó a gritar su nombre y en ese instante apareció el joven de 16 años junto con el pequeño que estaba lleno de tierra.

"Cuando empezó a llamarlo venía él adolescente con mi hijo del campo todo revolcado diciéndole que se había caído. Cuando ella fue para mi casa venía con el niño llorando. Yo le pregunto: 'Papá ¿qué te pasó?' y él me decía: 'Pupa papá, pupa' y lo primero que se me ocurrió fue bajarle los pantalones. Cuando le miro tenía la cola lastimada y lleno de sangre, fue un momento muy feo, no sabría como explicarlo", relató.

Al confirmar esto Mauricio dio aviso a las autoridades y un grupo de efectivos llegó a su vivienda. Entre ellos se encontraba una especialista que revisó al pequeño y habría confirmado que fue abusado sexualmente. En ese momento los vecinos del lugar se enteraron de lo que había ocurrido. Algunos no creían esta versión y otros se enfurecieron y comenzaron a atacar la vivienda donde vive la familia del presunto abusador.

"Hay mucha gente que los tapa a ellos, es todo verdad no es que se inventó. Estos que revisan a los niños, una perito, confirmó que el niño fue abusado, su pene se lo metió. Hay gente que los tapan diciendo que estamos mintiendo. Mirá lo que llevó la confianza, nos conocemos desde que no tenemos nada. Que se haga justicia y nada más", contó el hombre.

Finalmente el hombre contó cómo trabajaron las autoridades una vez que denunciaron lo que había sucedido. Mauricio aseguró que tuvieron contacto con una jueza de ANIVI que le habría dado a entender que el chico de 16 fue detenido. Sin embargo, su mujer se acercó hasta el Cuarto Juzgado donde le informaron que esta persona seguía en libertad.

"Habíamos hablado con la jueza de ANIVI que supuestamente habían dado la detención y mi señora se fue al Cuarto Juzgado y no esta detenido. Ahora lo van a buscar y donde este lo van a detener pero no entiendo porque lo han soltado. Mi chiquito el domingo ha estado internado, ya le han dado el alta y esta bien con mi cuñada. Yo lo que quiero es que ellos ya no vivan acá, no quiero que le pase lo que le pasó a mi hijo a otro niño. Así como paso dentro de tres años puede pasar otra vez", sentenció.