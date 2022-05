La peor traición: sanjuanina hizo fotos íntimas por 'canje' y fue engañada

Las redes sociales suelen ser un blanco por de estafas o hackeos, y esta vez la víctima de un nuevo engaño fue una joven sanjuanina. Es que según denunció la chica de 21 años, ella creyó en lo que el titular de una cuenta de ‘canjes’ de ropa interior le prometió y este se quedó con fotos íntimas suyas en ropa interior y en traje de baño.

Según publicó Tiempo de San Juan, la chica, que decidió no dar su nombre para evitar la exposición pública, afirmó que una cuenta de lencería llamada ‘lamejorropaintima’ se contactó con ella por Instagram y le preguntó si era modelo. Ante la pregunta, la víctima respondió que no, pero que si podía hacer canjes o publicidad.

De acuerdo al relato de la joven, a través de los mensajes directos de Instagram la supuesta titular de la cuenta le manifestó que se llamaba ‘Débora’ y que le ofrecía el pago de unos $40 mil, además de que podía quedarse con la ropa interior con la que iba a hacer las imágenes. Ante esta oferta, la joven indicó que era un monto de dinero que no podía rechazar, ya que le servían para solventar sus estudios.

Fue así que tras dar el sí, la dueña de la cuenta le dijo que le tenía que pasar unas 10 fotos de ella en ropa interior, a lo que accedió y las envió sin aún pensar que se trataba de un engaño. Luego de que este desconocido/a no la contactara durante varias horas, volvió a hablar y le indicó a la víctima que necesitaba fotos más ‘jugadas’, es decir con más transparencias. Sin embargo hubo una frase que comenzó a hacerle ruido en su cabeza, ya que la persona titular del supuesto emprendimiento le afirmó que 'podía tener futuro'.

Gentileza: Tiempo de San Juan

Ante esto, la víctima ya comenzó a sospechar de qué se trataba de un engaño y por este motivo solicitó a la supuesta dueña de la cuenta que debía cumplir con su parte del trato, el dinero. No obstante, este no cumplió y luego desapareció. Días después volvió y esta persona le dijo que le ofrecía $70.000 a cambio de más fotos de ella. Posteriormente la chica sanjuanina se negó y le consultó por qué le pedía más fotos, a lo que el supuesto titular de la cuenta respondió ‘no, pero me gusta ver’.

De este modo, la víctima se cansó, tomó cartas en el asunto y bloqueó esta cuenta que en su información señala que es de Puerto Madero. ‘Le dije que no jugara con las personas que se dedican a esto, me dijo que era una desubicada porque ella me había dado la oportunidad ¿oportunidad de qué?, nunca la vi. Yo acepté esta propuesta porque la verdad la necesitaba, necesito el dinero para mis estudios’, dijo la joven muchacha al diario antes mencionado.

Finalmente, hay que mencionar que de acuerdo al relato de la denunciante, debido a lo que observó en el perfil ‘lamejorropaintima’, ella no sería la primera muchacha que tuvo la mala fortuna de caer en este tipo de engaños.