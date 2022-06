Perdió unos $10 millones por el incendio de su fábrica: 'Me dejaron de rodillas'

Durante los últimos minutos del pasado viernes 10 de junio y el inicio del sábado 11 de junio, un voraz incendio se desató en una fábrica de Sarmiento. Si bien no hubo que lamentar heridos, las pérdidas materiales fueron prácticamente totales. Acerca de esto el propietario reveló a Diario 13 que las pérdidas superan los 10.000.000 de pesos. 'Me dejaron de rodillas', declaró.

Roberto Carmona es el dueño de esta fábrica que principalmente se dedicaba a la reparación y armado de bolsones que se utilizan para guardar cal. La misma esta situada sobre el cruce de calles Chubut y San Juan, justo a una cuadra de la Plaza de Los Berros. Esta persona reveló que se enteró de lo que estaba ocurriendo ya que varias personas empezaron a llamarle avisándole de que todo el establecimiento se estaba reduciendo a cenizas.

'Mucha gente del pueblo tiene mi número y en los portones figura. Me llamaron diciéndome que se estaba prendiendo fuego la fábrica. El incendio por lo visto ha sido intencional porque lo han prendido desde la calle. Es la tercera vez que pasa. Hace como 4 años también nos prendieron fuego. Después un poco de leña también la prendieron. Los Berros dejó de ser un pueblo tranquilo, nosotros tenemos un predio de cabañas que siempre estamos sufriendo delitos', relató.

Si bien en dos ocasiones ya habían sufrido ataques con fuego en esta recicladora, Roberto reveló que en esas ocasiones no pasó a mayores. Lamentablemente esta vez las llamas alcanzaron todos los bolsones que ya tenían listos para entregar a los distintos clientes de confianza que tiene el negocio.

'No se imaginan el daño que me han hecho, a mi me han dejado de rodillas. Encima no tengo ningún financiamiento ni nada que me ayude para ponerme de pie. Ahora tengo camiones que están llegando del sur y no tengo para pagar los fletes. Hay muchas familias que se quedan sin trabajo', expresó.

Dando más detalles acerca de la cantidad de personal que tenía en la fábrica, Carmona aseguró que serán unas 20 familias las que se van a quedar sin su fuente de ingresos. En este negocio tenía albañiles, gente que se encargaba de coser los bolsones, tenía trabajando a su hermano, sus padres, su tío, los hijos de su tío y muchos trabajadores más.

Además de generarle un tremendo problema económico, el afectado señaló que el trabajo que hacían en su fábrica era vital para Los Berros. Esto se debe a que, entre otros productos, de ese lugar salían los bolsones cargados con carbonato de sodio que es el producto que se utiliza para mezclar los alimentos balanceados para bovinos y porcinos.

'Ojalá pudiéramos tener algún financiamiento del Gobierno. Que no nos regalen, que nos ayuden a enderezar un poco el barco para poder seguir trabajando y que lo podamos devolver. Esta fábrica estaba en funcionamiento y con todos sus clientes. Generamos trabajo y beneficiamos al medio ambiente', manifestó.

Al momento del incendio en la propiedad había aproximadamente unas 50.000 bolsones de cal listos para ser retirados y transportados por los fletes que iban a llegar en estos días. Sin embargo el producto quedó totalmente estropeado por el fuego, generando pérdidas millonarias directamente.

'Hemos perdido unos 50.000 bolsones de cal. Son más de 10 millones de pesos pero no quiero ponerme a pensar en eso ni saber bien porque me va a dar un ataque. El tema es que aparte de eso, en materia prima y después hay que ponerle la mano de obra y el flete que es plata que no quiero ni contar. Estoy viendo como salir adelante.

Por último Roberto pidió la colaboración de la gente que trabaja en empresas multinacionales dentro de este rubro en San Juan. El hombre contó que muchas de estas compañías tiran muchas bolsones de rafia ya que no les sirven. Sin embargo si les llegan a donar este producto ellos se pueden encargar de reciclarlo y volver a introducirlo al mercado. Así logran aumentar su vida, útil, no dañan al medio ambiente y podrían palear un poco las enormes pérdidas económicas que sufrieron.

'Si las multinacionales nos dan una mano con el residuo que ellos tiran nosotros nos volvemos a parar en una semana. Estas compañías tiran estos productos porque para ellos es más caro repararlos que reemplazarlos, pero nosotros nos lo llevamos para las recicladora y nos sirve, de paso eso no va para el relleno sanitario', sentenció.

Finalmente es importante mencionar que cualquier persona que quiera ayudar a Roberto Carmona, debe comunicarse directamente con él al siguiente número de teléfono: 2645077537