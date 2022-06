El calvario de un vecino de Chimbas: 'Hace 8 años que roban y rompen mi casa'

Una vida marcada por la inseguridad es la que vive Roberto Sánchez junto con su pareja y sus tres hijos. Este vecino del barrio Conjunto VII reveló que desde hace prácticamente una década que los delincuentes de la zona no lo dejan en paz. No sólo le roban sino que también le provocan destrozos por mera diversión. Debido a esto pidió desesperadamente más seguridad en la zona.

La víctima de esta lamentable historia es Roberto Sánchez, un vecino que vive hace 10 años en una casa situada en el sector 2 del barrio Conjunto VII. Hasta ese lugar se movilizó el móvil de Canal 13 para conocer cuál es la realidad que vive esta familia y mostrar los daños que todavía muestra el hogar de los afectados.

'Tenemos acá cerca la Subcomisaría Cipolletti que poco hace, le falta personal o no se porque de 10 veces que llamamos sólo vienen 2. Hace 10 años estoy acá y desde hace 8 que me forcejean las rejas y me roban. Vivo con mi familia por eso pido seguridad para el barrio. Tengo mis tres chicos y mi señora, pero obviamente tenemos que salir a trabajar. Ahí es cuando dejamos la casa sola y aprovechan para entrar. Queremos más de seguridad y que si llamamos a la Policía vengan', reveló.

En cada una de las veces que estos malvivientes intentaron colarse en su casa, le provocaron un daño a nivel estructural que le generó un nuevo gasto para repararlo. No sólo le reventaron decenas de ventanas sino que directamente le doblaron los barrotes de las distintas rejas que cubren los ingresos.

'Me han roto los vidrios de la casa, me han destrozado las ventanas y nadie ha visto nada. Me han sacado rejas y hasta las celosías. A Dios gracias tengo la alarma que a veces los detuvo porque empezó a sonar. A la vuelta tengo una ventanita chiquita que tenía un aire anteriormente, quisieron robar por ahí y lo eliminé. Puse barrotes muy grandes y lo mismo trataron de meterse'. contó.

Sumado al gasto que le genera tener que arreglar todos los daños que le provocan, Roberto recordó el golpe más duro que le dieron desde que vive allí con su familia, En un momento dado Sánchez tuvo que vender su querida camioneta para poder pagar algunas cuentas que estaba debiendo. Esto efectivamente sucedió y una vez que el comprador le entregó el dinero fue a guardarlo a su casa. Al parecer alguien lo entregó porque justo ese día se metieron a la casa y se llevaron todo el efectivo.

'En un momento había vendido una camioneta que tenía para poder pagar cuentas. Ese día dejé el dinero en casa, salí y cuando volví se habían metido para llevarme toda la plata de esa venta. Esta difícil porque me dejan sin herramientas, sin trabajo', recordó con bronca.

Apartándose un poco del foco de esta dura historia, Roberto reveló que no es solamente su familia la que vive este tipo de episodios. El hombre aseguró que gran parte de sus vecinos también han sido víctimas de violentos robos y que cuando llaman al 911 no van a asistirlos, debido a esto pidió por más seguridad para todo el Conjunto VII.

'Llevo varias veces empezando de cero y no me puedo ir. Tengo idea de irme pero no tengo el dinero para hacerlo. No es sólo el hecho de que te roban, te vienen a molestar por cualquier cosa. Son de los barrios de atrás y de otros barrios aledaños. A veces llego y tengo fuego prendido en la puerta, no entiendo esa maldad. No se si ellos quieren que me vaya pero no puedo así que necesito esa seguridad', sentenció.