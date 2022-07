El local atacado en Capital hacía apenas 8 meses que estaba funcionando

Antes de las 08:00 de este miércoles 13 de julio un local de ropa fue violentamente atacado por un delincuente en el departamento Capital. El malviviente le arrojó una piedra a la puerta de vidrio para destrozarla, tomó algunas prendas y salió corriendo. Minutos después el dueño del comercio se hizo presente y reveló al móvil de Canal 13 que hace 8 meses estaba funcionando esta tienda.

Mauro, propietario del local de ropa para hombre llamado Valmat, llegó hasta la Avenida Libertador entre Santiago del Estero y Salta para constatar la magnitud de los daños que le provocaron. En ese contexto el hombre contó que la tienda abrió sus puertas al público a finales del 2021 y que nunca había pasado algo similar.

'En noviembre hemos abierto el negocio, hace poco. Es la primera vez que me pasa algo así. Tengo que esperar que venga Criminalística. Hay cámaras en el negocio para que las revisen. El oficial me dijo que quieren ver las cámaras así que estamos esperando a que nos dejen entrar para ver bien las imágenes', expresó el afectado.

Posteriormente, Mauro señaló que en principio esta más preocupado por la puerta que le destrozaron que por las prendas que se llevó el delincuente ya que fueron pocos los productos sustraídos. Sin embargo, ahora tendrá que tratar de reemplazar rápidamente el blindex que rompieron, para poder atender con normalidad y volver a proteger el ingreso al establecimiento.

'Todavía no veo que es lo que se han llevado porque no se puede entrar. Me llamaron cuando estaba en mi casa y me dieron aviso así que me vine por acá. Por el momento parece que no es nada grande, dicen que un móvil ha pasado y ha visto justo a un chico con ropa en las manos así que lo han empezado a seguir. Ha tirado toda la ropa acá a la vuelta, es más que nada la puerta que ha roto', sentenció.