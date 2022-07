'Iba de chaleco y gorrita': una mujer estuvo cara a cara con el ladrón de ropa

Luego de que destrozara la puerta de un local de un piedrazo, para llevarse ropa que minutos después descartaría en la calle, el delincuente que atacó esta tienda en Capital no ha sido detenido. Sin embargo, además de que hay cámaras en el lugar, una vecina reveló a este medio que se cruzó con el caco. 'Iba de chaleco, mangas blancas y gorrita', aseguró.

Gladis, una mujer que trabaja en el edificio que esta a metros de la tienda de ropa para hombre llamada 'VALMAT', contó ante el móvil de Canal 13 que estuvo prácticamente cara a cara con el malviviente. Esto ocurrió cuando ella estaba por ingresar a su lugar de trabajo, justo en ese momento el delincuente estaba estudiando la zona para luego cometer el ilícito.

'Yo trabajo acá y estaba en la puerta buscando la llave para entrar cuando pasó este chico. Iba de chaleco, mangas blancas y gorrita. Lo he visto, ingresé y no he escuchado ruido ni nada. A las 07:18 yo estaba en el séptimo piso así que por esa hora ha pasado el chico como si fuera para el Centro Cívico', expresó.

La testigo manifestó que se trataría de un hombre corpulento, pero que no es capaz de decir una edad aproximada ya que por poca la luz que había alrededor de las 07:00 no pudo ver su rostro en detalle. No obstante, la descripción que dio sobre como iba vestida esta persona, resultó sumamente valiosa para las autoridades.

'Un chaleco negro, remera blanca de mangas cortas y gorrita. Un chico corpulento, medio armadito. No era flaquito ni muy alto tampoco. No sabría la edad porque lo he visto de lejos y no hay mucha luz. Él ha pasado y me ha visto que yo estaba en la puerta', manifestó.