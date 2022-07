Con minutos de diferencia, hubo otro choque brutal en Capital

Este viernes 15 de julio se vivió una mañana accidentada en el departamento Capital. En un primer momento un auto quedó completamente destrozado luego de ser embestido por una camioneta en Av. Córdoba y Aberastain. Menos de una hora después de que ocurriera ese siniestro, apenas a algunas cuadras de distancia volvieron a colisionar violentamente dos vehículos.

El siniestro vial en cuestión se dio precisamente en la intersección de calles 25 de Mayo y Caseros, entre dos automóviles. Los dos rodados terminaron con diversos daños en su carrocería, pero afortunadamente no fue necesario que los involucrados recibieran asistencia médica.

Oscar Verón, el dueño del Citroën C4 que estuvo involucrado en el hecho, contó al móvil de Canal 13 que el hombre que lo chocó circulaba a alta velocidad. Sumado a esto, le manifestó que no tenía seguro ni la documentación necesaria para presentar ante las autoridades.

'Iba por Caseros y el señor transitaba por 25 de Mayo. Al cruzar sentí el impacto. El auto se me iba contra una mora y traté de sacarlo de ahí así que me quedé de trompa. Estoy bien, me favoreció estar usando el cinturón de seguridad. El impacto fue en la parte trasera, en la rueda. Yo tenía el paso. El otro vehículo iba muy fuerte. Él mismo dice que iba a auxiliar un enfermo pero no tiene seguro y no tiene nada', expresó.