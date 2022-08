Buscan a 'la mente' detrás de los intentos de saqueo en Rawson

El pasado sábado 30 de julio por la tarde dos locales de Rawson fueron atacados por grupos de personas que intentaban saquearlos. Se trataba de un Chango Más y de una distribuidora llamada 'El Gran Almacén'. Estos hechos terminaron con 37 detenidos. Sin embargo desde Seguridad revelaron que todavía están tratando de dar con los autores intelectuales para ponerlos a disposición de la justicia.

Carlos Munisaga, secretario de Seguridad y Orden Público, contó en Cien por Hora que todavía están llevando a cabo una investigación sobre lo ocurrido el fin de semana. La misma tiene como objetivo principal poder individualizar a las personas que orquestaron estos violentos ataques que finalmente fueron controlados por las autoridades.

'Ha habido una mano detrás que ha hecho la inteligencia necesaria para que esto se promueva. No sólo desde la difusión y convocatoria que se dio por redes sociales, por lo que estábamos atentos, sino también desde la incitación en distintos puntos sobre todo centrada en los puntos donde viven estas personas detenidas que son barrios de Rawson y de Pocito Norte', expresó.

Siguiendo en la misma línea el funcionario mencionó que la intención de las autoridades es poder capturar a estas personas y aplicarles a una sanción ejemplar. La finalidad de esto es evitar que más hechos de estas características se produzcan en cualquier punto de la provincia.

'Lo que va a tener en forma inmediata sanción y juzgamiento son quienes han sido aprehendidos en la comisión de este delito. Para los autores intelectuales, si no pudieron ser detenidos in fraganti, también se va a impulsar esta investigación para tener la prevención general con su sanción correspondiente para que no sigan aconteciendo estos hechos', sentenció.