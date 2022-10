¿La entregaron?: salió de una casa de cambio en Capital y le robaron

Un nuevo y violento hecho delictivo se produjo durante el mediodía del pasado martes 13 de septiembre en la provincia de San Juan. En esta ocasión lo que sucedió fue que una mujer fue atacada y robada por motochorros, minutos después de que saliera de una casa de cambio.

La afectada es Silvina Agüero, una sanjuanina que utilizó sus redes sociales para compartir fotos y relatar el horrible momento que le tocó vivir. Todo sucedió cuando viajaba en su auto luego de hacer un cambio de divisas en 'Cambio Santiago', un local que se encuentra ubicado sobre calle General Acha antes de llegar a Avenida Libertador.

'La verdad que no se x donde empezar. Por primera vez sufrí un robo de esta magnitud. Sufrí una salidera a la salida de cambio Santiago. Vengo planeado hace meses un viaje para disfrutar con mi hija y mi madre. Esperando que el semáforo cambie verde a ve en Santa Fe y Sarmiento cerca de las 12.30 a plana luz del día, 2 tipos en moto en contra mano me robaron la cartera del asiento', expresó en su Facebook.

Dentro de la cartera Agüero llevaba parte de todo el dinero que había cambiado, pero esto no fue la mayor complicación que tuvo. Lo peor fue que allí tenía su documentación personal y el DNI de su hija, cosa que le impediría salir del país para realizar un viaje que viene preparando desde hace meses.

'Se llevaron algo del dinero que cambie. Que también cuesta hoy nada es ni fácil ni gratis!! Pero lo que más lamento que se llevaron mi DNI y el de mi hija. Tengo mucha bronca ! Mucha impotencia!! Pero agradezco si alguien encuentra una billetera chiquita celeste con esos documentos. Mañana podría viajar. De lo contrario no puedo salir del país!!', contó.

Afortunadamente la afectada no fue agredida directamente por lo que no sufrió ninguna lesión en su cuerpo. Ahora la mujer pide la colaboración de todo el pueblo sanjuanino para poder recuperar esa cartera con la documentación dentro. Sin tener esperanzas de reencontrarse con el dinero que le arrebataron.

'Yo estoy bien físicamente! Pero tengo mucho dolor y bronca !!! Si pueden compartir quizás aparecen. Agradezco en especial a una chica que salió corriendo detrás de ellos y no pudo alcanzarlos!! A todo quien pasó y me calmó. Es una situación que no se la deseo nadie!!', sentenció.