Una camioneta pasó en rojo y provocó un choque cuádruple en Capital

El departamento Capital se convirtió en escenario de un impactante siniestro vial que no terminó en tragedia de milagro. Lo que ocurrió fue que una camioneta nunca frenó al ver un semáforo en rojo por lo que chocó violentamente contra un auto. Lejos de terminar allí por la gran velocidad a la que venía, rebotó y terminó colisionando contra otros dos rodados.

Todo sucedió cuando una camioneta modelo Volkswagen Amarok de color blanca conducida por un hombre circulaba de norte a sur por Avenida Rioja. Al llegar al cruce con calle Mitre, a este vehículo le dio el semáforo en rojo pero su conductor no frenó en ningún momento y avanzó a gran velocidad. Como resultado terminó chocando a un Chevrolet Corsa Classic que era guiado por un sanjuanino llamado Jorge, el cual explicó al móvil de Canal 13 como vivió esta lamentable situación.

Jorge, el conductor del Corsa

'Estaba esperando que me diera el semáforo, doy avance porque se puso en verde y ahí vi que pasó a una velocidad increíble una Amarok que no me da tiempo a frenar. Por la misma inercia choqué contra la parte delantera de la camioneta y con la misma velocidad me hizo dar un trompo hacia la vereda. Traté de frenar para no chocar contra un árbol pero no pude hacer nada', expresó.

Sin embargo el siniestro no terminó allí ya que por la fuerza con la que se produjo el impacto, la Amarok rebotó y cruzó la Avenida Rioja completamente descontrolada. Cruzó el primer carril, pasó el boulevard y terminó chocando contra una Ford EcoSport para segundos después también afectar a un Renault Clio.

De manera milagrosa ninguno de los involucrados ni ningún transeúnte salió herido por este grave accidente automovilístico. El Corsa fue el que se llevó la peor parte en su carrocería con gran diferencia. La Amarok también quedó con parte de su paragolpes delantero dañado, la EcoSport sufrió un abollón en su costado derecho y el Clio prácticamente no quedó con ninguna marca.

Según el relato de Jorge el conductor de la camioneta, del que no ha trascendido la identidad por el momento, le reconoció que no vio el semáforo y que todo había sido culpa suya. Aparentemente esta persona se estaba movilizando hasta su puesto de trabajo, pero por alguna razón se desconcentró.

'Él apenas se produce el accidente baja de la camioneta, vino a abrirme la puerta para preguntarme si estaba bien. Me dijo: 'Disculpame, disculpame, no vi el semáforo, es culpa mía, es culpa mía'. Era una persona de unos 45 años más o menos. Dice que venía a trabajar pero no se si venía mirando el celular o que', sentenció.