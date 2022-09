Extraño robo a un músico sanjuanino, se llevaron sólo elementos tecnológicos

Un músico sanjuanino fue víctima de un extraño, cuando la víctima entró a su casa, se dio cuenta que solamente le faltaba una PlayStation 4 con sus dos joysticks y una Cámara profesional réflex marca Canon con dos objetivos, elementos altamente costosos.

Se trata del artista Alejandro Segovia, lo que le llamó la atención fue que solamente faltan estas cosas y que no había ni desorden ni de llevaron otros elementos de valor. “Llegué del trabajo antes de ayer y me encontré con una de la puertas abiertas que dan al fondo”, dijo a Canal 13 y agregó, “no sé si los pillé justo ahí o iban a buscar cosas puntuales, hay varias cosas que podría haber sacado, cosas que podrían haber desordenado y llevarse. Han entrado puntualmente a buscar eso, lo que hace el robo bastante extraño”.

Segovia hizo la denuncia y también publicó en redes. Es un aficionado a la fotografía de pájaros por lo que uno de os objetivos tenía un importante valor. “Son cosas caras, no he querido averiguar el precio para no amargarme más”, aseguró.