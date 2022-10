Video: una joven aseguró que un hombre la persiguió en su auto en Pocito

Durante el pasado fin de semana una joven sanjuanina utilizó sus redes sociales para denuncia una lamentable situación de acoso que le habría tocado vivir. La mujer llegó a grabar a un hombre subido a un auto, el cual aseguró que la siguió durante bastante tiempo.

La persona que realizó esta denuncia en redes sociales, precisamente en su perfil de Twitter, se llama Julia Díaz. La misma realizó una publicación en donde contaba lo que le había ocurrido, la cual generó indignación y preocupación en cientos de personas que retwittearon el posteo.

'Alrededor de las 15:30, en pocito, me persiguió un hombre por muchas cuadras, trate de evadirlo, pero estuvo hasta que me encontró, se paro y si no fuera porque lo estaba filmando no se que hubiera sido de mi. Necesito que todas estén atentas y alertas porque lo que o que sentí y atravesé no se lo deseo a ninguna', expresó.

En la corta filmación se puede ver como Julia se acerca a un auto modelo Chevrolet Prisma de color blanco. En el asiento de conductor del mismo hay un hombre que le dijo: 'Creí que eras una amiga, por eso te saludé'. La joven simplemente respondió que eso no era verdad, dando a entender que el sujeto estaría justificando su acoso.

Este es el video: