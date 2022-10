Exitoso operativo de bomberos que bajaron a un gato de una palmera de 25 metros

Luego de llevar perdido 6 días, una familia rawsina descubrió donde se había metido su querido gato. El felino gris se había subido a una palmera de 25 metros ubicada en el frente de la vivienda. Por tal motivo, llamaron al cuerpo de Bomberos de Rawson que logró rescatar al animal con la ayuda un elevador especial que les facilitó el personal de Bomberos de la Central.

La escena se dio este jueves al mediodía cuando pasadas las 12 la familia llamó al cuerpo de Bomberos de Rawson. La pequeña de la casa y su madre estaban desesperadas porque la querida mascota se les había ido hacía 6 días, y recién en esta jornada se habían dado cuenta que el felino gris estaba acurrucado en la copa de la palmera casi sin poder moverse.

Personal de Bomberos de Rawson contó a Diario 13 que cuando llegaron el gato apenas se podía mover. Como ellos no contaban con un elevador lo suficientemente alto para llegar hasta la cúpula del árbol pidieron ayuda al Cuartel de Bomberos Central.

Dicha ayuda llegó sobre las 13 horas. Fue así que este grupo de bomberos rawsinos, con la ayuda de un elevador especial les permitió llegar hasta la copa de la palmera.

La familia contó a este medio que no es la primera vez que sube a esa altura, pero en esta oportunidad por algún motivo no quería o no podía descender por su cuenta.