Choque en Ruta 40: "Estamos agradecidos con el colectivero, nos salvó la vida"

Este lunes se produjo un fuerte accidente en Pocito, entre un auto y un colectivo que afortunadamente no dejó víctimas fatales. Desde el lugar donde se produjo el siniestro, Ruta Nacional 40 y calle Castro Padín, una de las personas que iba en el vehículo de menor porte dialogó con el móvil de Canal 13.

En el Chevrolet Corsa viajaban 4 trabajadores de Retesar, oriundos de Mendoza, y se encontraban viniendo a San Juan para diversas tareas.

"Veníamos de Mendoza a trabajar a San Juan y se pinchó un neumático, el muchacho que iba manejando intentó maniobrarlo para frenarlo al auto, y en lo que intentó maniobrar, se cruzó el auto, dio un trompo y nos chocó el colectivo"; explicó.

"Éramos 4 en el auto, dos chicos fueron trasladados al hospital; el chico que manejaba fue trasladado a la comisaría a hacer el dosaje, y yo me tuve que quedar acá con la policía para hacer los trámites, declaración, se llevaron el auto, para hacer todo lo correspondiente", manifestó el testigo.

Además explicó que al momento del accidente "yo no podía salir y mi compañero que manejaba dobló el parante para que pudiera salir porque no sabíamos que iba a pasar, quedamos en el medio de la ruta, no sabíamos si nos iba a chocar otro auto. Fue un segundo y gracias a Dios estamos los 4 vivos".

"Agradecidos al chofer enormemente porque maniobró y nos enganchó de costado, si nos enganchaba con la trompa en medio de las dos puertas hubiese sido otro el final. Agradecidos totalmente con el conductor, nos salvó la vida literalmente", dijo el trabajador al móvil del canal.

En el parte de relaciones policiales enviado momentos después del accidente se había informado en un primer momento que el siniestro tuvo lugar en Ruta Nacional 40 y Calle 18; y que uno de los heridos era el conductor del vehículo.